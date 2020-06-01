РИАМО (БАЛАШИХА) – 1 июн. Подмосковная Балашиха 26 июля присоединится к ежегодной акции «Бессмертный полк», шествие колонны пройдет по улицам городского округа, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«Жители Балашихи смогут присоединиться к ежегодной акции «Бессмертный полк» 26 июля. Решение о проведении в России традиционного шествия в эту дату анонсировал президент РФ Владимир Путин. Марш состоится, если позволит эпидемиологическая ситуация», – говорится в сообщении.

Ранее глава государства отдал приказ министру обороны РФ о подготовке парада Победы, который пройдет 24 июня.

В день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне акцию «Бессмертный полк» провели в онлайн-формате. Ее посмотрели более 20 миллионов человек. А самих заявок на участие было подано около 3 миллионов.

«Бессмертный полк» – международная общественная акция, участники которой каждый год 9 мая шествуют колонной с фотопортретами родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.