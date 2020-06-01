РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В одном из дворов по Красногвардейскому бульвару в Подольске в результате непогоды на автомобиль упало дерево, сообщил «РИАМО в Подольске» очевидец происшествия.

«Дерево упало на припаркованную машину у дома №41/1 по Красногвардейскому бульвару. Я видел его уже упавшим во дворе в районе 5:50», - сказал очевидец.

Как пояснил диспетчер Единой дежурно-диспетчерской службы округа, владельцу пострадавшего автомобиля следует вызвать сотрудников ГИБДД для того, чтобы они оформили повреждения.

Диспетчер управляющей компании МУП «ДЕЗ», которая обслуживает данный многоквартирный дом, отметила, что передала информацию об упавшем дереве ответственным лицам.