РИАМО - 1 июн. В Подмосковье продолжается ликвидация последствий подтоплений, вызванных обильными ливнями в минувшие выходные, за сутки от воды освобождено 83 приусадебных участка в регионе, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области.

«Откачка воды произведена в СНТ «Лесная Поляна» и на участке дороги СНТ «Речное» поселения Нахабино (в Красногорске – ред.), в Наро-Фоминском городском округе на улице Льва Толстого, в поселении Жаворонки на 3-й Советской улице, дом 2А (в Одинцовском округе – ред.)», - сказал собеседник агентства.

Всего сотрудниками МЧС России и жилищно-коммунального комплекса с помощью мотопомп и пожарно-насосных станций было откачено более 6 тысяч кубометров воды.

Для ликвидации последствий подтоплений привлекли 95 человек, 38 единиц техники, в том числе от МЧС - 35 человек и 12 единиц техники.

«Населению оказывается адресная помощь, при необходимости проводится эвакуация. Угрозы жизни и здоровью граждан нет, ситуация под контролем», - добавил собеседник агентства.

По состоянию на 10 утра понедельника, в шести муниципальных образованиях Подмосковья остаются подтопленными 121 приусадебный участок, 25 дачных домов и один участок дороги. В частности, устраняются подтопления в городских округах Красногорск, Истра, Клин, а также в Сергиево-Посадском, Наро-Фоминском и Можайском округах.