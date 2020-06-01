РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. В подмосковном Красногорске на 31 гидротехническом сооружении идут работы по очистке, сообщила глава горокруга Эльмира Хаймурзина.

«В нашем округе ни на минуту не прекращается ликвидация подтоплений: откачиваем воду, мониторим и чистим гидротехнические сооружения (их у нас 31), готовимся к новым осадкам», - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она призвала всех, кому необходима помощь, обращаться в ЕДДС по номеру 112.

«По возможности прошу покинуть зону подтопления, мы по-прежнему готовы разместить в гостиницах тех, кому это необходимо. Всем, кто в этом нуждается, мы готовы предоставить гуманитарную помощь - продукты и предметы первой необходимости», - добавила Хаймурзина.

Глава муниципалитета подчеркнула, что все обращения держат на контроле. В ручном режиме отрабатывают каждую заявку.

«Мы обязательно проведем ревизию всех проблемных участков после того, как стабилизируем ситуацию. У нас есть вопросы и к некоторым инфраструктурным объектам, где ливневая канализация пришла в негодность, и к балансодержателям СНТ, и к владельцам частных домовладений. Повторюсь, отработаем каждый адрес», - заключила Хаймурзина.