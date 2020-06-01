РИАМО - 1 июн. В Государственной думе РФ разрабатывают законопроект об ответственности за призыв несовершеннолетних к участию в беспорядках, передает Nation News.

Автором инициативы выступил член партии «Единая Россия» Евгений Марченко.

«Организаторы беспорядков при действующем законодательстве несут административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные мероприятия», - говорится в сообщении.

Так, на сегодняшний день физическое лицо за данное правонарушение могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, а юридическое лицо — до 500 тысяч рублей.

После криминализации данного деяния, уголовное наказание за него может составить до 10 лет лишения свободы.