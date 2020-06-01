РИАМО - 1 июн. В Государственной думе РФ разрабатывают законопроект об ответственности за призыв несовершеннолетних к участию в беспорядках, передает Nation News.
Автором инициативы выступил член партии «Единая Россия» Евгений Марченко.
«Организаторы беспорядков при действующем законодательстве несут административную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в незаконные мероприятия», - говорится в сообщении.
Так, на сегодняшний день физическое лицо за данное правонарушение могут оштрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, а юридическое лицо — до 500 тысяч рублей.
После криминализации данного деяния, уголовное наказание за него может составить до 10 лет лишения свободы.
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