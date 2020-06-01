РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 июн. Подтопление после дождя ликвидировали на Колхозной улице в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона Железнодорожный написал на портал жалобу о подтоплении территории на Колхозной улице после сильного дождя. Он отметил, что каждый раз после дождя невозможно перейти дорогу, лужа стоит по бордюр и никуда не стекает. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения.

«Администрация Балашихи рассмотрела обращение по вопросу подтопления участка автодороги улицы Колхозной и сообщает, что проведено комиссионное обследование, в результате которого установлено, что подтопление произошло в результате паводка. Работы по устранению подтопления выполнены (фотоматериалы прилагаются)», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

В последние дни мая в Московской области прошли ливни. В понедельник также прогнозируется дождь.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.