РИАМО - 1 июн. Жители средних и крупных городов России полагают, что расходы на будущее детей у них составят 2,8-17,2 миллиона, большинство считают, что на данные цели нужно откладывать средства, пишет газета «Известия».

«Самые распространенные цели накоплений — оплата образования и покупка квартиры. <…> Больше всего тех, кто считает, что необходимо копить средства для поддержки потомков, в Махачкале. Также в лидерах жители Барнаула, Астрахани и Ульяновска. Меньше всего тех, кто находит это правильным, в Санкт-Петербурге (34%) и Москве (44%)», - говорится в сообщении.

При этом, в столице и Петербурге родители откладывают на будущее своих детей максимальные суммы из всех регионов — 9,5 миллионов и 17,2 миллиона рублей соответственно.

Опрос проводился среди жителей 37 городов с населением в 500 тысяч и более человек.

70% участников опроса сообщили, что готовы откладывать средства на образование детей, 53% — на приобретение жилья. 14% репондентов высказали мнение о накоплении, «чтобы у детей были деньги, когда они вырастут», 12% — на лечение, а 8% — для наследства.

Женщины более склонны к накоплениям для ребенка, но и среди мужчин, доля тех, кто копит деньги для детей составляет более половины опрошенных.

Как отметила старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка Наталья Алымова, родители, которые копят средства, смогут научить своих детей бережно и грамотно обращаться с финансами.