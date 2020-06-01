РИАМО - 1 июн. Московская область вошла в пятерку российских регионов-лидеров по уровню социально-экономического развития, соответствующий рейтинг подготовлен РИА Новости.

«Десятый по счету рейтинг социально-экономического положения субъектов РФ подготовлен экспертами РИА Новости и построен на основе агрегирования ключевых показателей регионального развития за 2019 год. Его результаты позволяют судить об уровне экономического развития того или иного региона, его позициях на экономической карте России по итогам 2019 года», - говорится в сообщении агентства.

Рейтинг составлен на основе четырех показателей — масштаб экономики, ее эффективность, бюджетная и социальная сфера. Максимальный балл — 100. Подмосковье заняло в рейтинге четвертое место с 77,595 балла.

На первом месте рейтинговой таблицы расположилась Москва, на втором — Санкт-Петербург. Третью позицию занял Ханты-Мансийский автономный округ, а замкнул топ-5 Татарстан.