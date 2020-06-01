РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 июн. В ряде домов подмосковного Подольска в понедельник утром временно отключили горячую воду из-за проведения аварийных работ на котельной, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в связи с аварийными работами на котельной по улице Плещеевская, 15В в понедельник, 1 июня, с 9:00 до окончания работ не будет подаваться горячее водоснабжение в ряд домов», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит свои извинения за доставленные неудобства.