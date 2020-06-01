РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 июн. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила горожан с Днем защиты детей.

День защиты детей отмечают ежегодно 1 июня.

«Наши дети - это наше счастье, наша радость и наша гордость. Счастлива та семья, в которой звучат детские голоса и раздается детский смех. Поздравляю всех детей - маленьких и больших - с праздником, - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она пожелала мира, добра и благополучия каждой семье, а также интересной жизни и успехов.

«Пусть наши дети будут здоровыми и счастливыми», - заключила Хаймурзина.