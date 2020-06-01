РИАМО - 1 июн. Энергокомплекс Московской области работал почти без сбоев в условиях ливневых дождей, которые обрушились на регион на прошедших выходных, отключения электричества были единичны и быстро устранялись, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы министерства энергетики Подмосковья.

«По информации, поступающей от оперативно-диспетчерских служб электросетевых организаций, аварийных случаев из-за подтопления не было. ТСО (территориальные сетевые организации - ред.) с пятницы приведены в повышенную готовность», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на прошедших выходных были небольшие прерывания электроснабжения, которые не привели к долгому отсутствию электричества за счет резервного питания. Кроме того, отключения не имели массовый характер и устранялись в регламентные сроки.

В последние дни мая в Московской области прошли ливни. В понедельник также прогнозируется дождь.