РИАМО - 1 июн. За последние трое суток местами в Московском регионе выпало две месячных нормы осадков, которая в мае составляет 51 миллиметр, сообщила РИАМО в понедельник главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«У нас никогда за трое суток подряд не выпадало такого количества осадков. В отдельных округах количество осадков за трое суток превышало 100 миллиметров. Это две месячные нормы всего за трое суток», - сказала Позднякова.

Она добавила, что текущая неделя также будет дождливой, за предстоящие дни может выпасть до трети нормы осадков для июня.

Май этого года установил новый исторический рекорд по количеству выпавших осадков в Москве.

По данным МЧС, из-за мощных ливней в семи муниципалитетах Московской области оказались подтоплены 204 приусадебных участка, 25 дачных домов и два участка дороги. В настоящее время остаются подтопленными 121 приусадебный участок, 25 дачных домов и один участок дороги. Ликвидация последствий ливня продолжается.