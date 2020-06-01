РИАМО - 1 июн. Сотрудники МУ МВД России «Ногинское» задержали 37-летнюю женщину, которую подозревают в краже из квартиры, где находился ребенок, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Установлено, что злоумышленница, находясь в доме на улице Жактовская, позвонила в дверь квартиры, которую открыл 9-летний мальчик. Женщина, уточнив, что родителей нет дома, попросила попить воды. Пока ребенок пошел на кухню, она прошла в комнату и похитила два мобильных телефона, ювелирные украшения и духи. После этого, выпив воды, скрылась с места преступления», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она уточнила, что в отношении несовершеннолетнего ребенка противоправных деяний совершено не было. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».

В ходе оперативно-разыскных мероприятия участковый уполномоченный полиции изучил записи камер видеонаблюдения, расположенных в подъезде дома, и установил подозреваемую. Она была задержана на одной из улиц Ногинска. В результате обыска по месту проживания у нее обнаружен и изъят один из похищенных телефонов.

Женщина находится под стражей.

В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причастности задержанной к аналогичным преступлениям на территории Богородского городского округа.