РИАМО - 1 июня. В Государственную думу внесли законопроект, предусматривающий пособия для домохозяек в размере МРОТ, передает РИА Новости.

Законопроект внесли депутаты от ЛДПР во главе с лидером фракции Владимиром Жириновским. Также одним из авторов инициативы выступил глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

«Как говорится в пояснительной записке, документ предусматривает меры поддержки в виде ежемесячных денежных пособий «лицам, занятым ведением домашнего хозяйства своей семьи».

В документе под домашних хозяйством подразумевается уборка дома, приготовление пищи, уход за детьми и престарелыми родителями, инвалидами с детства первой группы и иная деятельность по дому.

Право на пособие будет иметь только один из членов семьи. При этом на пособие можно рассчитывать в том случае, если размер среднедушевого дохода в семье не выше двукратной величины прожиточного минимума в регионе.

Порядок выплат должно будет определять министерство труда и соцзащиты РФ. Подать заявление, согласно законопроекту, можно будет в органы социальной защиты или через МФЦ.

В случае принятия закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.