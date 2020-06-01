РИАМО - 1 июн. Московское областное УФАС России проверит действия администрации городского округа Щелково при организации и проведении аукциона по продаже права аренды нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Проверку начали после жалобы гражданина, который заявил о возможных нарушениях при проведении торгов.

«Согласно доводу жалобы сроки проведения торгов неоднократно переносились, что по мнению заявителя привело к введению потенциальных участников аукциона в заблуждение», - говорится в сообщении.

УФАС РФ по Подмосковью направило в администрацию городского округа запрос информации по данным жалобы. Если информация, изложенная в обращении гражданина, подтвердится, то Московским областным УФАС России будет принято решение о возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства по признакам части 1 статьи 17 ФЗ «О защите конкуренции».