РИАМО - 1 июн. В день защиты детей в столице подведены итоги первого этапа конкурса детского рисунка «Наследие моего района», работы прислали 1,5 тысячи участников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Первоначально мы планировали выбрать среди ребят-профессионалов только трех победителей по городу, но работы нас так приятно удивили, что было принято решение также отметить лучших в каждом районе. В итоге победителями первого этапа стали более 300 школьников», — сказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, теперь жюри предстоит отобрать победителей от каждого округа по 12 человек в каждой возрастной категории.

Победителей ждут грамоты, памятные призы и экскурсия в здание, признанное памятником архитектуры, куда обычно нельзя попасть просто так. Более того, их работы будут выставлены в одном из музеев Москвы.

Победителями городского этапа станут 12 человек, по шесть в каждой категории. Их наградят участием в эксклюзивном мастер-классе одного из членов жюри Зураба Церетели.

Также будут выбран победитель в номинации «Приз зрительских симпатий» по итогам голосования в аккаунтах Мосгорнаследия в соцсетях.

«Также в этом году в честь 75-летия Победы была добавлена специальная номинация «Памятники-герои». Мы предложили ребятам нарисовать монументы и здания, устоявшие во время боевых действий или же воздвигнутые в честь Великой Победы. Таких работ к нам пришло порядка 100. Победителей в этой номинации мы отметим отдельно», — сказал руководитель департамента.

Окончательные итоги конкурса будет подведены летом.