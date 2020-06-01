РИАМО - 1 июн. В Москве за 31 мая выпало 34 миллиметра осадков, что стало новым суточным рекордом для данного дня, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

«В завершившее май и весну воскресенье, 31 мая, дожди обновили еще один рекорд суточной суммы осадков (34 миллиметра). За период с 29 по 31 мая выпало 95 миллиметров осадков, или почти две месячные нормы, а весь май принес более трех норм», - говорится в сообщении.

Май и вся прошедшая в мегаполисе весна стали самыми дождливыми - всего выпало 160 миллиметров осадков в мае и 240 миллиметров осадков за три весенних месяца.

Кроме того, последний месяц весны в Москве был холоднее нормы, средняя температура мая составила 11,7 градуса.

По прогнозу синоптиков, 1 и 2 июня дожди в Московском регионе продолжатся. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается до 16 градусов тепла, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

Как уточнила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, 31 мая в Москве выпало более 65% от месячной нормы осадков, которая составляет 51 миллиметр. Таким образом побит суточный рекорд осадков 1977 года, когда в городе выпало 22,5 миллиметра.