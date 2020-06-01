РИАМО - 1 июн. В действиях администрации подмосковного Раменского округа выявили признаки нарушения антимонопольного законодательства в виде создания преимущественных условий ведения хозяйственной деятельности на участке, говорится в сообщении пресс-службы управления ФАС России по Московской области.

По результатам рассмотрения обращения хозяйствующего субъекта администрации Раменского округа выдано предупреждение о прекращении бездействия, которое содержит признаки нарушения закона «О защите конкуренции».

«Нарушение выразилось в неосуществлении процедур, направленных на прекращение пользования индивидуальным предпринимателем земельным участком с кадастровым номером 50:23:0030155:135 по истечению срока договора аренды, что привело к созданию для него преимущественных условий ведения хозяйственной деятельности», - говорится в сообщении.

На основании предупреждения администрации надлежит в течение месяца принять меры по возврату переданного ИП в качестве муниципальной преференции имущества.