РИАМО - 1 июн. Сильные дожди, которые прошли в Москве на минувших выходных, никак не повлияли на работу общественного городского наземного транспорта, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы «Мосгортранса».

«Ливневые дожди не повлияли на работу наземного городского транспорта. Автобусы, электробусы, троллейбусы и трамваи работали в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что перед выходом в рейс все транспортные средства проходят технический осмотр. Кроме того, специалисты «Мосгортранса» в круглосуточном режиме следят за состоянием всех объектов инфраструктуры.

Май этого года установил новый исторический рекорд по количеству выпавших осадков в Москве.