РИАМО - 1 июн. Московские медики вылечили от коронавирусной инфекции еще 2060 пациентов, общее число победивших болезнь превысило 82 тысячи человек, сообщила в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 2060 человек. Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 82 239», - сказала Ракова.

Победившие коронавирус москвичи могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится. Также

выздоровевшие могут стать социальными волонтерами.

По последним данным, в Москве зафиксировали 180 791 случай инфицирования Covid-19, скончались 2553 человека.

До 14 июня в столице действует режим самоизоляции. С понедельника горожанам разрешили гулять на общественных территориях по установленному графику. На улице необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.

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Текстовая трансляция

1 ИЮНЯ

- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.