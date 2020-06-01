РИАМО - 1 июн. Московские медики вылечили от коронавирусной инфекции еще 2060 пациентов, общее число победивших болезнь превысило 82 тысячи человек, сообщила в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Победившие коронавирус москвичи могут стать донорами плазмы для тех, кто еще лечится. Также
выздоровевшие могут стать социальными волонтерами.
По последним данным, в Москве зафиксировали 180 791 случай инфицирования Covid-19, скончались 2553 человека.
До 14 июня в столице действует режим самоизоляции. С понедельника горожанам разрешили гулять на общественных территориях по установленному графику. На улице необходимо носить маску и соблюдать социальную дистанцию.
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Текстовая трансляция
1 ИЮНЯ
- За сутки в России зарегистрировали 9 035 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 728 заболевших. В Москве - 2 297.
- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.
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