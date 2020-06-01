РИАМО - 1 июн. После сильных ливней в Подмосковье остаются подтопленными более 120 приусадебных участков, а также 25 дачных домов, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«По состоянию на 06:00 понедельника остаются подтопленными 121 приусадебный участок, 25 дачных домов, один участок дороги», - говорится в сообщении.

С начала выпадения интенсивных осадков в семи муниципальных образованиях региона было подтоплено 204 приусадебных участка, 25 дачных домов и два участка дороги.

Ранее МЧС развернуло оперативный штаб по контролю за прохождением комплекса неблагоприятных метеорологических явлений в Подмосковье. В готовности находятся аэромобильная группа ведомства, 200 человек, 39 единиц техники и 10 плавательных средств.

Работа по ликвидации последствий ливня проходит в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева.