РИАМО - 1 июн. С понедельника столичные парки вновь открыты для гостей, однако пока в парках будут действовать ограничения, связанные с угрозой распространения коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Мы с нетерпением ждем наших посетителей, но просим соблюдать все необходимые меры безопасности и использовать средства индивидуальной защиты, беречь себя и своих близких», — сказал представитель «Мосгорпарка».

Гулять по парку и заниматься в нем спортом можно только в маске или респираторе в отведенные городскими властями часы. Так, заниматься спортом можно ежедневно до 09:00, гулять разрешается с 09:00 до 21:00, но не более трех раз в неделю: два раза в будни и один раз в выходной день.

Спланировать посещение парка можно онлайн с помощью специальной карты на mos.ru, а также с помощью приложения «Моя Москва» и «Яндекс.Карт».

Если парк находится в пешей доступности от дома, то брать пропуск для его посещения не нужно, а если горожанину нужно ехать до парка на общественном транспорте, то пропуск обязателен. При этом рекомендованный радиус прогулки составляет не более 2 километров от дома.

При этом по-прежнему нельзя пользоваться лавочками, беседками, детскими и спортивными площадками. Нельзя устраивать культурно-массовые мероприятия, проводить пикники и жарить шашлыки.

На прогулочных маршрутах в парках установили информационные щиты, на дорожки и тропинки нанесли разметку, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию.

Соблюдение установленных правил будут контролировать ежедневные патрули и видеомониторинг. Если количество посетителей будет превышать допустимое, то вход в парк для гостей может быть ограничен.

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