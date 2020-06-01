РИАМО - 1 июн. С начала этого года на территории Москвы число возгораний сухой травы сократилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в понедельник заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«С начала года отмечается снижение количества загораний сухой травы на 40%. Всего зарегистрировано 266 возгораний сухой травы, а за аналогичный период прошлого года было 458 таких случаев», - сказал Бирюков.

Он отметил, что 80% возгораний происходит на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.

В преддверии летнего сезона в Москве принят целый комплекс мер для профилактики и предотвращения природных пожаров.

«В марте и апреле проведена опашка всех населенных пунктов, прилегающих непосредственно к лесным массивам, ее общая протяженность составила около 1,5 тысяч километров при ширине 25 метров, организована расчистка лесопарковых и лесных зон от сухих деревьев, кустарников, травы и мусора», - рассказал заместитель мэра.

Бирюков отметил, что в рамках этой работы также обустроены подъездные пути к водоемам для забора воды автомобильной и авиационной техникой, а также оборудованы вертолетные площадки.

Для защиты территории и населения от пожаров в новой Москве работают 11 пожарных частей общей численностью свыше 250 человек и более 70 единиц пожарно-спасательной техники. С 1 мая расчеты быстрого реагирования пожарно-спасательного центра Москвы ежедневно проводят патрулирование территории и лесопарковых зон.

Для обеспечения эффективной борьбы с пожарами на территории новой Москвы подготовили 250 пожарных водоемов с обустройством пожарных пирсов и подъездов к ним, из них 141 имеет водозаборные устройства. Дополнительно для тушения пожаров созданы отряды поливомоечной техники в составе 52 сотрудников и 26 автомобилей.

Экипажи Московского авиационного центра также приступили к патрулированию территорий с воздуха. Каждый день они совершают облеты, в случае обнаружения очагов возгорания немедленно передают информацию на пульт оперативных служб.

«Вертолеты оборудованы водосливными устройствами, что позволяет в случае необходимости незамедлительно приступить к тушению пожара. Экипажи с конца апреля уже провели 52 воздушных разведки, в ходе которых было обнаружено три очага возгорания в ТиНАО. Пожарные службы оперативно их ликвидировали, помощь авиации для их тушения не потребовалась», - сказал Бирюков.

Он подчеркнул, что основная причина возникновения природных пожаров — несоблюдение элементарных правил пожарной безопасности. В связи с этим особое внимание уделяется проведению разъяснительной работы с населением.