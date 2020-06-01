РИАМО - 1 июн. Жители столицы теперь могут записаться на тестирование для определения антител к коронавирусу через приложения «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Городские электронные сервисы постоянно адаптируются к новым условиям и потребностям жителей. Теперь записаться на тестирование на наличие антител к коронавирусу можно и через смартфон, используя городские мобильные приложения. Для этого достаточно авторизоваться и указать номер полиса ОМС», - говорится в сообщении.

Записаться на тест могут люди в возрасте от 18 лет, имеющие московский полис ОМС, а также те, кто не имеет его, но прикреплен к городской поликлинике.

Чтобы записаться на тестирование через приложение «Госуслуги Москвы», нужно перейти в раздел «Запись к врачу». В этом разделе нужно вбить свое имя и кликнуть на кнопку «Записаться к врачу». В перечне медицинских направлений нужно выбрать «Кровь (антитела Covid-19)» и в открывшейся форме выбрать свободного специалиста.

Чтобы записаться на тестирование через приложение «Моя Москва», нужно зайти в раздел «Медицина». В окошке чата следует нажать на кнопку «Начать» и на кнопку «Записаться к врачу». В перечне медицинских услуг нужно выбрать «Кровь (антитела Covid-19)».

Записаться на тестирование можно и на портале mos.ru в разделе «Услуги». Если у горожанина отсутствует полис ОМС, то записаться на тестирование можно по телефону через пункт сдачи крови по округу проживания.

Сделать тест можно в 30 поликлиниках по предварительной записи. Пункты забора крови работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Специальная подготовка к сдаче крови не нужна. Важно иметь при себе только полис ОМС и паспорт. Получить результаты теста можно в электронной медицинской карте.

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