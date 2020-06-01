РИАМО - 1 июн. За минувшие сутки в Москве умерли 76 пациентов с пневмонией и положительным тестом на коронавирус, общее число жертв пандемии в городе составляет 2553 человека, говорится в сообщении столичного опершатаба по коронавирусу.

За время пандемии в столице выявили 180 791 случай инфицирования Covid-19.

С понедельника в Москве разрешены прогулки по расписанию. Во время прогулок необходимо носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

Режим самоизоляции в Москве действует до 14 июня.

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1 ИЮНЯ

- В столице за сутки скончались 76 пациентов с выявленным коронавирусом, всего за период пандемии число умерших в столице достигло 2553.