РИАМО - 1 июн. В понедельник в Москве и Подмосковье ожидается до 16 градусов тепла, местами возможны кратковременные дожди, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет кратковременный дождь. В дневные часы в столице будет не выше 12-14 градусов, в Подмосковье - 11-16 градусов. Ветер северо-восточного направления 5-10 метров в секунду, местами с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Метеозависимым специалисты посоветовали заняться спортом и дыхательной гимнастикой, также полезно принимать контрастный душ и ванны с добавлением морской соли.