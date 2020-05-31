РИАМО - 31 мая. Звездный стилист Влад Лисовец рассказал, что нужно краситься и одеваться так, чтобы не заглушать природную красоту, сообщает Nation News.

Стилист опасается, что россиянки после снятия режима самоизоляции начнут краситься еще отчаяннее, чем прежде.

«Все считают, что, когда ты накрашена и разнаряжена, как матрешка, это стильно и модно. Но изначально понятия — по стилю, красоте, элегантности — подменены», — сказал Лисовец.

Он отметил, что Россия отстает от мирового понимая красоты, мировой тренд – это легкость. В Европе принимают природную красоту и с детства не учат, что женщина должна накраситься, чтобы кому-то понравиться.

«То есть женщина нравится любой! Такой, какая она родилась. И это воспитание, это культура. А у нас, так как мама изначально вечно наряженная, в поисках мужчины, она, естественно, слишком надушена, слишком причесана, слишком накрашена», — добавил стилист.

По его мнению, девочки ориентируются на семью, берут пример с мамы. А в России развили тренд – нравиться кому-то и не принимать себя такой, какая ты есть.

«Вот она и разница между европейской красотой и нашей», — заключил Лисовец.