РИАМО - 1 июн. Начался прием заявок на участие в ежегодном конкурсе «Московская реставрация — 2020», в этом году конкурс будет проводиться в десятый раз, говорится в сообщении пресс-службы департамента культурного наследия Москвы.

«На премию могут быть номинированы реставрационно-проектные мастерские, инженерные и производственные компании, собственники и пользователи исторических зданий, архитекторы, деятели науки и культуры, — все те, кто участвовал и внес свой вклад в реставрацию объектов культурного наследия», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Награды будут вручаться в четырех номинациях, также участники проекта «Активный гражданин» оценят работа по объектам.

В конкурсе будут участвовать различные категории объектов: гражданская и промышленная архитектура, городские усадьбы, объекты культового зодчества, садово-паркового искусства и ландшафтной архитектуры, монументального искусства и археологического наследия.

Один из главных условий конкурса является то, что работы на объектах должны быть завершены в период с 2019 по конец 2020 года.

Заявки принимаются до 30 сентября на сайте департамента культурного наследия столицы, к заявке нужно приложить копию акта о приемке ремонтно-реставрационных работ на объекте, краткую историческую справку, краткое описание выполненных работ с указанием особенностей, фотографии объекта до и после выполнения работ.

В жюри состоят эксперты и профессионалы реставрационной отрасли, они в октябре отберут победителей, награждение состоится в декабре.

Победителям вручат почетные призы и дипломы с подписью главы города.

«Московская реставрация» — одно из главных мероприятий нашего департамента и важное событие в реставрационном сообществе. Поскольку лауреатов награждают в декабре, можно сказать, что это своеобразное подведение итогов года в сфере сохранения наследия Москвы», — отметил руководитель Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Он добавил, что в предыдущие годы был большой наплыв заявок, глава департамента уверен, что в этом году их будет не меньше.

В прошлые годы победителями становились 319 компаний и физических лиц, участвовавших в реставрации 169 объектов. С 2011 года было присуждено 47 спецпремий.