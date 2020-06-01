РИАМО - 1 июн. С понедельника стартует программа летнего чтения для детей Москвы по теме «Любимые писатели планеты», юные москвичи должны будут прочитать книги известных российских и зарубежных писателей, говорится в сообщении пресс-службы департамента культуры столицы.

Акция проходит уже в третий раз.

«Приглашаем ребят любого возраста. Все, кто выполнит программу — прочтет произведения на выбор и запишет свои впечатления о них, получат полезные подарки. Например, книги и сертификаты в книжные магазины. Регистрация участников начинается сегодня (1 июня - ред.), а итоги подведем 20 сентября», — сказала заместитель мэра Москвы — руководитель аппарат мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Чтобы стать участником акции, нужно зайти на сайт «Библиогород», заполнить заявку на участие и указать, сколько книг ребенок планирует прочитать за лето, их может быть не менее трех. После этого нужно выбрать библиотеку: библиотеку имени А.П. Гайдара или библиотеку имени М.А. Светлова, где состоится церемония награждения.

Для участников есть список рекомендованной литературы, которым можно воспользоваться. Он сформирован на основе темы этого года. Его составила Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара.

Список рекомендованной литературы делится на четыре части: для дошкольников, младших школьников, читателей среднего школьного возраста и старшеклассников. В него вошли и книги классиков детской литературы, и произведения современных писателей, которых наградили литературными премиями.

На сайте «Онлайн.Библиогород» в разделе «Электронные ресурсы» размещен список ресурсов, где можно читать книги онлайн. Читать можно и произведения, которые не вошли в перечень, но соответствуют теме «Любимые писатели планеты».

Записывать то, что прочитал, детям рекомендуется в творческий дневник, пример которого можно найти на сайте «Библиогород». Шаблон можно распечатать. Участникам разрешается самостоятельно создать электронный или рукописный дневник.

Участники могут присылать презентации, рисунки и видеоролики по прочитанным книгам.

Творческие дневники необходимо прислать в электронном виде до 11 сентября. Инструкция о том, куда отправить дневник, придет на электронную почту в первые дни осени.

Все, кто выполнит условия конкурса, будут награждены книгами, сертификатами и получат скидки в книжных магазинах от партнеров программы.