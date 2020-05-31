РИАМО - 31 мая. Главным изменением в районах Лианозово и Дмитровский станет появление трех станций метро за счет продления Люблинско-Дмитровской линии, ее длина составит 3,7 километра, запуск планируется на 2022 год, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«На территории Дмитровского района откроется станция «Улица 800-летия Москвы» (у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы), на границе районов — станция «Лианозово» (на пересечении Дмитровского шоссе и МЦД-1). А в районе Северный пассажиров примет станция «Физтех», которая откроется рядом с бульваром Академика Ландау», — отмечается в материале.

Строительство новой ветки поможет улучшить транспортную доступность для 400 тысяч человек. Строительные работы на этом участке подземки продолжаются с 2019 года.

Районы Лианозово и Дмитровский расположены на севере и северо-востоке города, на их территории расположены предприятия, которые выполняют крупные оборонные заказы, также есть предприятия, выпускающие йогурты и молочную продукцию. Здесь же располагаются лаборатории Объединенного института высоких температур Российской академии наук, где изучают свойства плазмы и делают прогнозы развития российской энергетики.

В этих районах в конце 2019 года появилось наземное метро: станции Лианозово и Марк Савеловского направления Московской железной дороги вошли в состав МЦД-1.