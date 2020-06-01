РИАМО - 1 июн. С понедельника на базе учреждений дополнительного образования в Московской области начинают работать образовательные и развлекательные онлайн-площадки, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Подмосковья.

«В Подмосковье с понедельника свыше 150 образовательных и развлекательных площадок на базе организаций допобразования начнут работать в режиме онлайн. Свои виртуальные двери откроют площадки во всех городских округах региона», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что участниками интересных событий на данных площадках станут около 80 тысяч детей. Их ждут дистанционные занятия, беседы, викторины, лекции, мастер-классы, веселые зарядки и развивающие игры.

«Наша задача – сделать летние каникулы для ребят полезными и увлекательными. Мы адаптировали дополнительные общеобразовательные программы художественной, технической, естественнонаучной, социально-педагогической, спортивной и туристско-краеведческой направленностей под дистанционное обучение», - отметила Каклюгина.

Она уточнила, что ребята могут и научиться интересным вещам, и весело провести время.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве с 1 июня для прогулок открываются территории Парка Горького и ВДНХ.

- В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы.

- Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

- В Подмосковье от коронавируса за прошедшие сутки скончались 25 пациентов. Вылечился от Covid-19 371 пациент.

- Днем в воскресенье в Москве и Подмосковье индекс самоизоляции превысил три балла.

- С 1 июня в московском метро возобновят работу вестибюли пяти станций, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока.

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве, и еще 757 в Подмосковье.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.