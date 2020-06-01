РИАМО - 1 июн. С понедельника велопрокат и прокат самокатов в Москве начинает работу в полном объеме, сообщается на едином транспортном портале столицы.

«С 1 июня брать городские велосипеды и самокаты смогут все желающие — до этого с 10 апреля они были доступны только курьерам и волонтерам», - отмечается в материале.

Тарифы на велопрокат остаются на уровне прошлого года, для курьеров и волонтеров поездки по-прежнему бесплатны.

Для аренды доступны около 6 тысяч велосипедов и более 2,6 тысячи электрических самокатов. Для совершения поездки необходимо иметь цифровой пропуск.

Из-за угрозы распространения коронавируса необходимо кататься в перчатках, а после поездки обеззараживать руль, ручки тормоза и другие части велосипеда.

Сервис городского велопроката запустили в Москве в 2013 году, проката самокатов – в 2018 году.

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