РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 31 мая. В Домодедове за сутки выявили 13 случаев заражения коронавирусной инфекции, общее число заразившихся в округе составляет 953 человека, сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили 757 новых случаев заболевания.

«Выявленные случаи по городским округам: <...> Домодедово - 953 (+13)», - говорится в сообщении.

Всего в Московской области зафиксировано 38 995 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Скончалось 449 человек. Выздоровели и выписались 8 091 человек.

В Подмосковье работает горячая линия 8-800-550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

31 МАЯ

- В Москве с 1 июня для прогулок открываются территории Парка Горького и ВДНХ.

- В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы.

- Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

- В Подмосковье от коронавируса за прошедшие сутки скончались 25 пациентов. Вылечился от Covid-19 371 пациент.

- Днем в воскресенье в Москве и Подмосковье индекс самоизоляции превысил три балла.

- С 1 июня в московском метро возобновят работу вестибюли пяти станций, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока.

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве, и еще 757 в Подмосковье.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.