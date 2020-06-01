РИАМО - 1 июн. В рамках смягчения антикоронавирусных ограничений в Москве в понедельник возобновляют работу автосалоны, магазины непродовольственных товаров, химчистки, мастерские по ремонту обуви и одежды.

Свои двери для покупателей откроют около 47 тысяч предприятий торговли непродовольственными товарами, около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры. При этом фудкорты и детские зоны в ТЦ останутся закрытыми.

Кроме того, в понедельник начинают работать столичные стадионы. Это необходимо, чтобы профессиональные спортсмены успели подготовиться к соревнованиям. Пока во время тренировок на стадионах смогут присутствовать только спортсмены, тренеры, врачи и иной персонал, зрителей на трибуны не допустят.

Также с понедельника в Москве постепенно возобновляют работу мечети. Работать они будут в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Кроме того, с введением прогулочного режима для горожан открываются столичные парки.

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Текстовая трансляция

31 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве с 1 июня для прогулок открываются территории Парка Горького и ВДНХ.

- В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы.

- Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

- В Подмосковье от коронавируса за прошедшие сутки скончались 25 пациентов. Вылечился от Covid-19 371 пациент.

- Днем в воскресенье в Москве и Подмосковье индекс самоизоляции превысил три балла.

- С 1 июня в московском метро возобновят работу вестибюли пяти станций, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока.

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве, и еще 757 в Подмосковье.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.