РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. Коммунальщики убрали мусор с газона в микрорайоне Львовский подмосковного Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу о нарушении правил уборки мест массового посещения и отдыха. Он отметил, что в микрорайоне Львовский на газоне по проезду Металлургов навален мусор. И добавил, что требуется уборка.

«Сотрудниками администрации городского округа Подольск микрорайона Львовский проведен осмотр газона по данному адресу. Факт ненадлежащей уборки подтвердился. Меры приняты. В частности, газон по данному адресу убран, а руководителю подрядной организации было указано на необходимость содержания в чистоте и порядке территории», - сказал замглавы администрации округа по развитию территорий Сергей Иванов.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.