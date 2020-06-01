РИАМО - 1 июн. С приходом лета в Подмосковье начинается поэтапное открытие учреждений культуры, также парковые зоны при музеях открываются для индивидуальных и семейных прогулок, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«С понедельника мы начинаем постепенно открывать учреждения культуры для посетителей. За период самоизоляции мы наблюдали небывалый интерес жителей к чтению: за два месяца количество обращений читателей к ресурсам губернской библиотеки выросло в пять раз», – сказала министр культуры Московской области Елена Харламова.

Она добавила, что в понедельник библиотеки в Подмосковье начинают выдавать книги. Выдача будет проводиться по предварительной записи по телефону и на сайтах библиотек. Работа планируется с индивидуальными посетителями при соблюдении всех мер предосторожности.

Для индивидуальных и семейных прогулок открываются парковые зоны при музеях. Параллельно в музеях стартует дезинфекция всех помещений с использованием спецрастворов, нанесение спецразметки, проветривание каждые три часа. Данные меры позволят позаботиться о здоровье как посетителей, так и сотрудников музея.

«Мы планируем запустить автокинотеатры в Одинцове, Пушкине, Истре, Балашихе и Домодедове. Этот формат демонстрации кинофильмов позволит обеспечить безопасный просмотр кино для зрителей Московской области. Конечно, они будут организованы с соблюдением дистанции и безопасности движения автотранспорта», – отметила Харламова.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

31 МАЯ

- Самые важные новости дня в карточках

- В Москве с 1 июня для прогулок открываются территории Парка Горького и ВДНХ.

- В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы.

- Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

- В Подмосковье от коронавируса за прошедшие сутки скончались 25 пациентов. Вылечился от Covid-19 371 пациент.

- Днем в воскресенье в Москве и Подмосковье индекс самоизоляции превысил три балла.

- С 1 июня в московском метро возобновят работу вестибюли пяти станций, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока.

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве, и еще 757 в Подмосковье.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.