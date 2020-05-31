РИАМО - 31 мая. В Московской области остаются подтопленными 121 приусадебный участок, 25 дачных домов и один участок дороги, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Подмосковью.

«Привлекаемые силы и средства: 38 единиц техники, 95 человек, в том числе от МЧС: 12 единиц техники, 35 человек», — отмечается в материале.

Из-за ливня в Подмосковье произошли подтопления в Красногорске, Истре, Клину, Наро-Фоминском, Сергиево-Посадском и Одинцовском округах.

В Московской области из-за сильного дождя до 00:00 1 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности.