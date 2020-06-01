РИАМО - 1 июн. Точки торговли непродовольственными товарами в Подмосковье могут возобновить работу с понедельника.

Строительные магазины и рынки, чья продукция особо востребована летом, теперь могут работать без ограничений. Остальная розничная торговля непродовольственными товарами разрешена только в магазинах с отдельным входом через улицу, площадь магазина при этом не должна превышать 400 квадратных метров.

Также разрешается свободное функционирование предприятий бытовых услуг, в том числе химчисток, точек по ремонту одежды и техники. Открываются архитектурные бюро и проектные организации.

Двери торговых центров все еще закрыты для покупателей. Закрытыми остаются рестораны и кафе, а также бани, сауны и душевые, объекты, предлагающие косметические процедуры: салоны красоты, СПА-центры, массажные кабинеты.

Предприятия, которым разрешено возобновить свою деятельность, должны в обязательном порядке уведомить власти о принятии стандарта организации работы в условиях пандемии коронавируса. Стандарт размещен на Инвестиционном портале Московской области.

Ранее в Подмосковье возобновили работу организации в сфере строительства, производственные предприятия, автосервисы, центры предоставления госуслуг.

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31 МАЯ

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