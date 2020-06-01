РИАМО - 1 июн. С понедельника москвичи могут совершать прогулки и заниматься спортом на свежем воздухе при соблюдении ряда правил, тестовый прогулочный режим продлится две недели.

Выйти погулять на улицу или в парк смогут практически все горожане, включая пожилых и хронически больных. Исключение составляют люди с коронавирусом или с подозрением на заражение, а также больные с симптомами ОРВИ. Разрешается выходить одному или со своими домочадцами, дети до 14 лет должны находиться на улице вместе со взрослыми.

Разрешенное время для обычной прогулки – с 9 до 21 часа, но не более трех раз в неделю (два раза в будни и один раз в выходной день). Заниматься спортом можно ежедневно с 5 до 9 утра. При этом до места обычной прогулки можно доехать на автомобиле с оформленным цифровым пропуском. До места занятий спортом добираться на машине запрещено. Для самих прогулок и физической активности пропуск не нужен.

Чтобы избежать толп на улицах, столичные власти составили график прогулок для каждого дома в городе. Расписание можно посмотреть на интерактивной карте на mos.ru, а также в сервисе «Яндекс.Карты».

Жителям разрешается гулять и заниматься спортом на любых открытых городских пространствах – во дворах, парках, скверах, на улицах и природных территориях. Закрытым останется парк «Зарядье» в центре столицы.

Во время прогулки можно отдаляться от дома на 2 километра, но пользоваться беседками, детскими и спортивными площадками пока нельзя. Также горожанам стоит повременить с командными играми, пикниками и другими совместными развлечениями.

Еще одно важное требование – гулять по улице можно только с защитной маской на лице. Также действует требование соблюдать социальную дистанцию в 1,5-2 метра.

Собираясь на улицу, нужно взять с собой паспорт и подтверждение проживания в Москве, либо копии или фото этих документов. Их необходимо предъявить по требованию полиции или сотрудников ОАТИ.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что после завершения двухнедельного прогулочного режима столичные власти могут ввести новые послабления для горожан.

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Текстовая трансляция

31 МАЯ

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