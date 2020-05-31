РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. Причиной подтопления территории детского сада в подмосковном Красногорске на улице Молодежной стало повышение уровня воды в реке Баньке, сообщил «РИАМО в Красногорске» заведующий теротделом Павшинская пойма администрации горокруга Владимир Леонов.

Ранее в ряде городских пабликов Красногорска в соцсетях разместили фотографии, на которых видна затопленная территория детского сада.

«Небольшой участок реки Баньки был убран под землю, в коллектор. Из-за ливневых дождей водовод не справился с пропуском воды», - сказал Леонов.

Он добавил, что в результате обильных осадков была подтоплена прилегающая к ЖК «Арт» и детскому саду территория. Уровень воды достиг 20-30 сантиметров. При этом в подвалы вода не пошла.

«Сейчас уровень упал, вода уходит, нужно небольшое время, чтобы она ушла в коллектор», - заключил Леонов.