РИАМО - 31 мая. Москвичи смогут гулять и заниматься спортом в Парке Горького с 1 июня, соблюдая дистанцию, сообщается на сайте парка.

«Режим работы парка: 5:00 – 9:00 – время для занятий спортом; 9:00 – 21:00 – время для прогулок. После 21:00 входные группы парка закрываются», — отмечается в материале.

Во время прогулок посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра, во время прогулок нельзя сидеть на лавочках, в беседках и находится на спортивных площадках. Нельзя создавать скопления людей более трех человек, кроме случаев, когда гуляет семья.

Приходить в парк можно, учитывая график прогулок. При большом наплыве людей вход на территорию парка будет временно закрыт.

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Текстовая трансляция

31 МАЯ

- В Москве с 1 июня для прогулок открываются территории Парка Горького и ВДНХ.

- В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы.

- Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

- В Подмосковье от коронавируса за прошедшие сутки скончались 25 пациентов. Вылечился от Covid-19 371 пациент.

- Днем в воскресенье в Москве и Подмосковье индекс самоизоляции превысил три балла.

- С 1 июня в московском метро возобновят работу вестибюли пяти станций, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока.

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве, и еще 757 в Подмосковье.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.