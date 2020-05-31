РИАМО - 31 мая. С 1 июня территория ВДНХ откроется для прогулок и занятий спортом при условии соблюдения санитарных правил, сообщается на сайте ВДНХ.

«Можно будет находиться на территории комплекса и парка «Останкино» при условии выполнения введенных правил безопасности. Особое внимание будет уделяться соблюдению социальной дистанции, перчаточного и масочного режима», — отмечается в материале.

При прогулках в парке нужно учитывать график «прогулочных дней». Заниматься спортом можно с 5:00 до 9:00, а гулять – с 9:00 до 21:00. Горожанам посоветовали не уходить от дома дальше двух километров, носить с собой документы, подтверждающие личность и место жительства.

К лету в парке обновили асфальтовое покрытие и высадили сотни тысяч цветов. На территории ВДНХ все поверхности протирают специальными средствами, на дороге есть разметка для соблюдения дистанции, а туалеты комплекса дезинфицируют каждый час.

Количество людей в парке будет контролироваться с помощью приложения «Помощник Москвы», когда парк будет загружен на 80%, он окрасится в красный цвет на картах сервисов «Яндекс.Карта», «Моя Москва», mos.ru. Зеленый цвет будет означать, что в загруженность парка 30%.

Перед прогулкой рекомендуется проверять статус территории.

Музеи, павильоны, спортивные площадки и другие объекты комплекса пока закрыты.

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Текстовая трансляция

31 МАЯ

- В Москве с 1 июня для прогулок открываются территории Парка Горького и ВДНХ.

- В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы.

- Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

- В Подмосковье от коронавируса за прошедшие сутки скончались 25 пациентов. Вылечился от Covid-19 371 пациент.

- Днем в воскресенье в Москве и Подмосковье индекс самоизоляции превысил три балла.

- С 1 июня в московском метро возобновят работу вестибюли пяти станций, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока.

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве, и еще 757 в Подмосковье.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.