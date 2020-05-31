РИАМО - 31 мая. Санитарные власти разрешили верующим посещать храмы на территории Московской области, сообщается на сайте Московской епархии РПЦ.

Митрополит Ювеналий отметил, что главный государственный санитарный врач Подмосковья Ольга Микаилова сообщила о первом этапе снятия ограничительных мероприятий в связи с эпидемией коронавируса.

«Согласно этому решению, нашим верующим разрешается посещать храмы на территории Московской области в небогослужебное время, а богослужения мы можем совершать на воздухе, около наших храмов, при соблюдении всех санитарных предписаний», — сказал митрополит Ювеналий.

Для посещения прихожан храмы Московского региона закрылись 11 апреля, 29 апреля запрет продлили до особого распоряжения.

Храмы закрыли из-за распространения коронавируса в рамках введенного режима самоизоляции.

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Текстовая трансляция

31 МАЯ

- В Москве с 1 июня для прогулок открываются территории Парка Горького и ВДНХ.

- В Подмосковье верующим разрешили посещать храмы.

- Россиянам разрешили не носить маски на пляжах

- В Подмосковье от коронавируса за прошедшие сутки скончались 25 пациентов. Вылечился от Covid-19 371 пациент.

- Днем в воскресенье в Москве и Подмосковье индекс самоизоляции превысил три балла.

- С 1 июня в московском метро возобновят работу вестибюли пяти станций, которые ранее закрыли из-за низкого пассажиропотока.

- 40,4% новых пациентов с Covid-19 в Москве - люди в возрасте от 18 до 45 лет.

- В России зафиксировали 9 268 новых случаев инфицирования Covid-19. Из них 2 595 - в Москве, и еще 757 в Подмосковье.

- Из московских больниц выписаны еще 1 855 человек, которые перенесли коронавирус. Общее число вылечившихся в столице превысило 80 тысяч пациентов.

- За прошедшие сутки в столице от коронавируса умерли 69 пациентов с подтвержденной пневмонией и коронавирусной инфекцией, общее число летальный исходов от Covid-19 в городе достигло 2 477.