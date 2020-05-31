РИАМО - 31 мая. Лето в Москве начнется с погоды, которая по своим температурным показателям соответствует середине сентября, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Весна в Москве закончится ливнями, а лето начнется осенней прохладой. Погоду будет формировать тыловая часть циклона, с северо-восточным ветром станет поступать арктический воздух. На уровне 1,5 километров температура воздуха понизится на 8-10 градусов и станет отрицательной», - говорится в сообщении.

При облачности и сильном ветре температура в Москве днем не превысит 14 градусов. Средняя за сутки температура воздуха окажется ниже нормы на 5-6 градусов и будет соответствовать середине сентября.

Май этого года уже установил новый исторический рекорд по количеству осадков в Москве – с начала месяца в городе выпало 146,9 миллиметра.

Кроме того, последний день весны в столице может побить суточный рекорд по осадкам, который пока принадлежит 1977 году (23 миллиметра).