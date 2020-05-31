РИАМО - 31 мая. В настоящее время автобусы «Мострансавто» беспрепятственно совершают рейсы, невзирая на последствия подтоплений в Подмосковье, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы транспортной компании.

«На данный момент автобусы «Мострансавто» работают в штатном режиме», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сегодня из-за падения дерева в Пушкине возле остановочного пункта «Воинская часть» автобусы маршрута №41 «станция Пушкино – санаторий Ивантеевка – станция Пушкино» временно не могли продолжать движение.

Кроме того, автобусы маршрута № 26 «Мытищи – Чиверево» также временно не смогли осуществить заезд на конечный остановочный пункт «Чиверево» из-за падения дерева на проезжую часть у деревни Осташково. Сейчас движение восстановлено в полном объеме.

Представитель пресс-службы «Мострансавто» также добавил, что были приняты все необходимые меры по обеспечению безопасности движения. Например, с водителями проводят дополнительные инструктажи о соблюдении скоростного режима и дистанции на дороге. Техническая служба усилила контроль за состоянием подвижного состава.

«Диспетчерскими службами филиалов «Мострансавто» организовано взаимодействие с дорожными и коммунальными службами, ответственными за содержание дорог», - заключил собеседник агентства.