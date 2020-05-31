РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 31 мая. В подмосковном Красногорске после того, как справятся с подтоплениями, вызванными обильными дождями, проверят системы ливневой канализации, сообщил представитель администрации муниципалитета.

Пользователь elena.bagira25 сообщила в комментариях в Instagram-аккаунте главы муниципалитета Эльмиры Хаймурзиной, что в ряде СНТ округа территорию затопили воды реки Сходни. По ее мнению, причиной стал мусор, скопившийся в русле водоема, и отсутствие ливневок.

«После спада уровня воды будут проведены проверки ливневок и приняты меры по приведению их в надлежащее состояние. В настоящее время наша главная задача - помочь людям и как можно скорее устранить подтопление», - ответил представитель администрации горокруга.

В Красногорске в результате обильных дождей оказалась подтоплена территория в ряде микрорайонов, в том числе частные домовладения в поселке Нахабино и возле станции МЦД-2 Опалиха. На месте в круглосуточном режиме работают аварийные службы.