РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мая. В подмосковном Подольске устранили подтопление автодороги на Цементном проезде по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на подтопление автомобильных дорог на Цементном проезде. Он отметил, что при сильном дожде у дома №1 затапливает проезжую часть.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу подтопления участка автомобильной дороги на Цементном проезде. Сообщаю, что данная дорога является дорогой местного значения. Проведено комиссионное обследование указанного участка, в результате которого установлено, что подтопление произошло в результате обильных осадков. Работы по устранению подтопления выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.