РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мая. В полиции подмосковных Люберец служат 35 инспекторов по делам несовершеннолетних (ПНД), говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

31 мая исполняется 85 лет со дня основания подразделений по делам несовершеннолетних в системе органов внутренних дел.

«В МУ МВД России «Люберецкое» служат 35 инспекторов ПДН, преимущественно женщины,. Ежедневно их деятельность направлена на предупреждение и раскрытие преступлений и административных правонарушений со стороны подростков, выявление и устранение причин и условий, способствующих правонарушениям среди несовершеннолетних, укрепление взаимодействия с органами защиты населения, образования, здравоохранения комиссии по делам несовершеннолетних, органами опеки»,- говорится в сообщении.

Под присмотром инспекторов на профилактическом учете состоят порядка 347 подростков, с которыми постоянно поддерживается контакт, проводятся встречи и профилактические беседы. Вклад работников ПДН в решение задач, укрепление правопорядка и борьбу с преступностью значителен и оказывает большое влияние на результаты всей оперативно-служебной деятельности органов и подразделений внутренних дел.

«В этот день выражаем благодарность личному составу отделения по делам несовершеннолетних МУ МВД России «Люберецкое» за безупречную службу, добросовестный труд и примерное отношение к исполнению служебного долга, а также хотим пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия и дальнейших успехов в служебной деятельности», - отмечается в материале.