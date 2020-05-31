РИАМО - 31 мая. Более 100 приусадебных участков на территории Подмосковья оказались подтоплены в результате обильного выпадения осадков, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
По состоянию на 14 часов в регионе зафиксировали 97 подтопленных участков и 15 дачных домов.
«По состоянию на 17:00 (воскресенья – ред.) остаются подтопленными 107 приусадебных участков, 25 дачных домов, один участок дороги», - говорится в сообщении.
Для ликвидации последствий ливня в регионе привлекли 44 единицы техники и 119 человек.
Ранее заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин сообщил, что в результате выпадения обильных осадков система сбора воды в Подмосковье оказалась перегружена. В течение трех часов на регион выпала 1,5-месячная норма осадков.
Работа по ликвидации последствий ливня проходит в Подмосковье по поручению губернатора Андрея Воробьева.
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