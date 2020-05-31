РИАМО - 31 мая. Транспортная инфраструктура города Москвы продолжает работать в штатном режиме, несмотря на прошедшие и ожидаемые ливни, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«В целом непогода не внесла изменений, все необходимые меры приняты, наблюдение за транспортной инфраструктурой усилено»,— говорится в сообщении.

Так, все системы метро работают без изменений, движение осуществляется по стандартному графику. Также работает весь наземный транспорт, специалисты «Мосгортранса» круглосуточно следят за состоянием объектов инфраструктуры.

«В режиме 24/7 мониторят ситуацию специалисты МЦД и МЦК. Проблем не было, движение поездов — согласно графику и расписанию», - добавляется в материале.

За обстановкой на столичных дорогах следит ситуационный центр ЦОДД.

Май этого года уже установил новый исторический рекорд по количеству осадков в Москве – с начала месяца в столице выпало 146,9 миллиметра.